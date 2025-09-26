KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkan Vekili UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Türk devletlerinden KKTC’yi tanımalarını istedi.

Canaltay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini ifade ederek, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti parlamentolar arası dostluk gruplarının katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplantı düzenlendi.

Meclisten verilen bilgiye göre, toplantıda konuşan KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkan Vekili UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllarca baskı ve izolasyonlar altında kaldığını, yalnızca Türkiye tarafından tanınan bir devlet olarak kendilerini dünyaya anlattıklarını söyledi.

Geçen süre zarfında siyasi, ekonomik ve kültürel engellerle karşılaştıklarının altını çizen Canaltay, bugün Azerbaycan ve diğer Türk devletleriyle kurulan bağların bu sıkıntılarını aşmak adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Canaltay, “Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında üç devlet, tek millet olarak bir araya gelmemiz, KKTC vatandaşları için büyük bir anlam taşıyor. Bu birlikteliğin, ‘3 Devlet, 1 Millet’ şiarının somut bir adımı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Canaltay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salı akşamı yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet ediyorum” çağrısının kendileri için güçlü bir moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, Türk devletlerinden KKTC’yi tanımalarını istedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olmalarına rağmen tanınma konusunda yeterli adımların atılmadığını belirten Canaltay, Azerbaycan’ın gösterdiği desteğin diğer Türk devletleri tarafından da örnek alınması gerektiğini söyledi.

İkili iş birliklerinin artırılması çağrısında bulunan Canaltay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini ifade ederek, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.