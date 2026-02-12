UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Dijital Mecralarda Çocuk Hakları Geçici Komitesi”nin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Yazılı açıklama yapan Küçük, KKTC’de çocukların dijital bağımlılık, siber zorbalık ve zararlı içerik tehdidi altında olduğunu söyleyerek, Cumhuriyet Meclisi’nin bu tehlikeyi gördüğünü ve “Dijital Mecralarda Çocuk Hakları Geçici Komitesi” aracılığıyla önemli bir çalışma yürüttüğünü hatırlattı.

Ortaya konulan raporun, daha güçlü bir yasal ve kurumsal çerçeveye ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirten Küçük, “Bizim görevimiz, geleceği izlemek değil, geleceği korumaktır. Geleceğimizi dijital tehlikelere teslim etmeyeceğiz. Geleceğimizi kaydırarak değil, koruyarak inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu kaydeden Hasan Küçük, “Bu mesele teknoloji değil, devletin geleceğini koruma meselesidir.” diyerek, çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çekti.

Küçük, geleceğin korunması gerektiğini vurguladı ve “Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele, basit bir teknoloji tartışması değildir. Bu mesele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini oluşturacak neslin korunup korunamayacağı meselesidir.” ifadelerine yer verdi.

Çocukların artık yalnızca sokaklarda değil, ekranların içinde büyüdüğünü belirten Küçük, dikkat sürelerinin azaldığını, odaklanma becerilerinin zayıfladığını ve sosyal iletişimlerinin gerilediğini söyledi. Küçük, aile yapısının da bu süreçten doğrudan etkilendiğini belirterek, çocukların fiziksel olarak evlerinde, ancak zihinsel olarak dijital dünyanın içinde olduğunu kaydetti.

“Aile içi iletişim zayıflamakta, ebeveyn ile çocuk arasındaki bağ giderek zedelenmektedir.” diyen Hasan Küçük, bu durumun yalnızca sosyal değil, aynı zamanda ekonomik bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Güçlü ekonomilerin, odaklanabilen, düşünebilen ve üretebilen nesillerle kurulacağını ve dikkatini kaybeden bir neslin, üretim gücünü de kaybedeceğini söyleyen Küçük, Fransa ve Finlandiya gibi ülkelerin çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik somut adımlar attığını vurguladı.

Küçük, “Bizim de sorumluluğumuz açıktır. Bu devletin geleceğini tesadüfe bırakamayız. Bir devletin en büyük gücü, sahip olduğu teknoloji değil, yetiştirdiği nesildir.” dedi.