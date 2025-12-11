Çankırı'da bu yıl, 7-9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen toplam 200 numaralı (bütüne yakın) fosile ulaşıldı.

En eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerindeki Çorakyerler Omurgalı Fosil Bölgesinde temmuz ayının ilk haftasında başlayan kazı çalışmalarının bu yılki bölümü tamamlandı.

Bölgede yapılan çalışmalarda bugüne kadar zürafagiller (giraffidae), hortumlular (proboscidae), gergedangiller (rhinocerotidae), koyun, keçi, bizon (bovidae), sırtlangiller (hyenidae) gibi türlere ait çok sayıda fosile rastlandı.

Çankırı-Eldivan kara yolu üzerindeki kazı evinde bilimsel çalışmaları yapılan fosiller depolarda muhafaza ediliyor.

- Bulunan fosillerden ikisinin yeni tür olabileceği değerlendiriliyor

Ankara Üniversitesi’nden Kazı Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, bölgeden birçok fosil çıkardıklarının belirterek, "Filler, gergedanlar, zürafalar, onun dışında yırtıcılar dediğimiz etçiller, kokarca, küçük-büyükbaş boş boynuzlular dediğimiz koyun keçi türü, bizon benzeri hayvanlara ait birçok parçayı Çorakyerler kazı çalışmaları esnasında çıkardık. 2025 yılı kazı sezonunda toplam 200 numaralı (bütüne yakın) fosil buluntumuz var. Bunların içinde iki tanesinin yeni tür olabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

- Alanda bugüne kadar 4 bin 520 fosil bulundu

Erol, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 43 büyük ve 12 küçük omurgalı olmak üzere farklı türlere ait toplam 4 bin 520 fosil tanımladık. Çorakyerler aslında Anadolu'daki geç miyosen (yaklaşık 11,6 milyon yıl önce başlayıp 5,3 milyon yıl önce sona eren jeolojik zaman aralığı) dönemdeki göç yollarını bize anlatması açısından son derece önemli bir alan. Onun dışında Çankırı ve çevresinde yaşamış Çorakyerler'e özgü önceden bilinmeyen endemik türlere ait fosilleri buradan bulmamız bölgeyi daha da önemli kılmaktadır. Yani bütün dünyada, çağdaş lokaliteler arasında hem karşılaştırma fosil alanı olarak kullanılması açısından hem zengin bir fauna çeşitliliği vermesi açısından önemlidir. Bununla birlikte Asya, Avrupa, Afrika arasında bir kavşak noktası olması, bir kara köprüsü görevi üstlendiğini de bu buluntulardan anlamak mümkündür ki geçmişi 10 milyon geriye kadar giden bu lokalitede yaşamış olan canlıların bize üç kıta arasındaki göç hareketliliğini açıklaması açısından son derece önemli bir fosil alanı."