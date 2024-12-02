Capital Group'tan maraton aracılığıyla Çocuk Onkoloji Servisi'ndeki Minik Kahramanlarımıza Destek

Capital Group temsilcileri Açelya Arhun ve Asenya Arhun bugün Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret ederek kayıt çekini ilettiler.

Başkan Harmancı, Capital Group ve temsilcilerinin değerli bağışlarının Çocuk Onkoloji Servisi'ndeki minik kahramanlarımız için önemli olduğunu belirtti. Harmancı, binlerce kişinin tek yürek olup katıldığı maratonda Capital Group'un da yaptığı katkı ile Çocuk Onkoloji Servisi'ne üçüncü aletin de alınacağını kaydetti.