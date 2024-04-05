Çatalköy - Esentepe'ye bağlı Esentepe İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencilerinin okumaya başlamaları nedeniyle "Okuma Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe İlkokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada okul binası projesini müjdeledi.

KIROK: "ÇOCUKLARIMIZ HERŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

Başkan Kırok konuşmsında yeni bir okul projesi olduğunu duyurarak, bu yıl temellerini atmayı hedeflediklerini müjdeledi.

Kırok şöyle devam etti; "Bugün okulumuzda düzenlenen okuma etkinliğine katılmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Okulumuzda, farklı kültürlere mensup ailelerimizin çocukları da eğitim alıyor ve bu da eğitimimize çok önemli bir zenginlik katıyor. Bu yıl okulumuzda iki praperfik sınıfımız var ve yakın zamanda yeni bir okul projesinin temellerini atmayı planlıyoruz.’’

Kırok, ‘’çocuklarımızın her şeyin en iyisine hak ettiğine inanıyorum. Onların geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmenlerimize ve velilere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.