Çatalköy Esentepe'de yol yapım çalışmaları başlandı

Esentepe köy girişinden Teknecik Elektrik Santrali'ne kadar olan ana yol üzerinde bugünden itibaren yol çalışmasına başlandığı açıklandı.

Çatalköy Esentepe Belediye’sinden yapılan açıklamaya göre,Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi ile Çatalköy Esentepe Belediyesi'nin iş birliğiyle önemli bir yol tamirat projesine bugün bu sabah saat 8.00’den itibaren yol yapım çalışmalarına başlandığı duyuruldu

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Esentepe köy girişinden Teknecik Elektrik Santrali'ne kadar olan ana yol üzerinde bugünden itibaren yol çalışmasının başlandığını, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, hız limitlerine, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.