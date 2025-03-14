Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Aket Et Ürünleri Sanayi tesisini ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Bakan Çavuş, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit ile birlikte yaptığı ziyarette, üretim süreçlerini yerinde inceledi, tesisin üretim kapasitesi, hijyen standartları ile kalite kontrol süreçleri hakkında bilgi aldı.

Tesis yetkilisi Batuhan Aktolgalı, Çavuş’a üretim aşamaları, hammadde temini, hijyen uygulamaları ve kalite standartlarına ilişkin sunum yaptı. Aktolgalı, ayrıca, tesiste kullanılan dezenfeksiyon sistemleri ve hijyen standartlarının korunmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi vererek, dezenfeksiyon havuzu ve diğer koruyucu önlemler konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuş, hijyen ve gıda güvenliğinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, yerli üretimin teşvik edilmesi ve kalite standartlarının daha da yükseltilmesi için ilgili paydaşlarla iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Çavuş ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, bu alandaki denetim ve destek mekanizmalarını güçlendirmek için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.