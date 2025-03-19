Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Alayköy’de üreticilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılık sektöründeki güncel gelişmeleri, üreticilerin beklentileri ve sektörün geleceğine yönelik atılacak adımları değerlendirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıda üreticilerin karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri ve sektöre yönelik sağlanan devlet destekleri detaylı şekilde ele alındı.

Bakan Çavuş, üreticilere verilen teşvik ve desteklerin devam ettiğini, bu desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

-“Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışmalar hız kesmeden sürüyor”

Üreticilerin beklentilerini dinleyen ve “2025 Tarım Vizyonu” çerçevesinde geliştirilecek yeni projeler ile hayata geçirilecek destek mekanizmaları hakkında üreticileri bilgilendiren Çavuş, tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak adına altyapı yatırımları, sulama sistemleri ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü söyledi.

Üreticilerin sektörde karşılaştıkları zorlukları, özellikle girdi maliyetleri, pazarlama olanakları ve üretim süreçlerindeki engeller yönündeki taleplerini dinleyen Çavuş, sorunlarının çözümü için titizlikle çalışmaların sürdürüldüğünü ve Bakanlığın çiftçi ve hayvan üreticilerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

-“Çiftçi ve hayvan üreticilerinin yanında olmaya devam edeceğiz”

Çavuş, üreticilerin sektörde karşılaştıkları zorlukları, girdi maliyetleri, pazarlama olanakları ve üretim süreçlerindeki engellerle ilgili taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü için titizlikle çalışmaların sürdüğünü ve Bakanlığın çiftçi ve hayvan üreticilerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Sektörün gelişmesi için üreticilerle sürekli istişare halinde olunacağını belirten Çavuş, devletin tarımsal üretime verdiği desteğin artarak devam edeceğini ve üreticilerin daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım modeliyle destekleneceğini sözlerine ekledi.