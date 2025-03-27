Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Mehmet Bora Zor ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmeye; Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Mehmet Bora Zor’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler Fatih Demirtaş, Tarık Bakır, Erol Karabay, Mehmet Ankay ve Cindo Bozkaya katıldı.

Kabulde, Anadolu Basın Birliği’nin çalışmaları, basın alanındaki faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında Bakan Çavuş’a detaylı bilgi verildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sürdürülebilir tarım politikaları ve bu politikaların üretime olan yansımaları konusunda heyete bilgi aktarırken, birliğin medya ve iletişim alanındaki tecrübelerini dinledi.

Görüşmede, özellikle doğru bilgi akışının sağlanması, dezenformasyonla mücadele ve kamuoyunun güvenilir haber kaynaklarına erişimi gibi konular ele alındı.



Ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve üreticilere yönelik teşvikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Tarım sektörünün gelişiminde basının önemi vurgulanırken, fikir alışverişi ve bilgi paylaşımının sektörün güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kabulde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Reşat Değirmenci de hazır bulundu.