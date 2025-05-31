Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, çocuklara bereketli topraklar, temiz su kaynakları ve sağlıklı bir doğa bırakmanın en büyük görevleri olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuş 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların, umut, neşe ve yarınlar anlamına geldiğini, çocukların gülen yüzlerinin, daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlattığını ifade etti.

Çavuş mesajında ayrıca şunlara yer verdi:

“Çocuklarımızın her biri sevgiyle büyümeyi, huzurla yaşamayı ve güvenle geleceğe bakmayı hak ediyor.



Geleceğin üreticilerinin, toprağın bereketini, suyun değerini ve doğanın kıymetini bilen bireyler olarak yetişmeleri en büyük dileğimizdir. Çünkü biliyoruz ki yarının çiftçileri, mühendisleri, doğa dostları bugünün çocuklarıdır.



Bizler de bugünün sorumluları olarak yalnızca kendi zamanımızın değil, onların geleceğinin de emanetçisiyiz. Tarımda attığımız her adımda, doğal kaynaklarımızı koruma çabamızda ve çevremizi daha yaşanabilir kılma yolundaki tüm çalışmalarımızda, çocuklarımızın yarınını düşünüyoruz. Onlara bereketli topraklar, temiz su kaynakları ve sağlıklı bir doğa bırakmak en büyük görevimizdir.



Bu özel günde, tüm çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nü sevgiyle, umutla kutluyorum. Onların kahkahası hep gökyüzünü çınlatsın; yolu aydınlık, bahtı açık olsun.”