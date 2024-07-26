Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde de iç kesimlerde 39-42, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava yarın, açık ve az bulutlu; pazar, pazartesi, salı günleri açık; diğer günler ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

Editör: Burhan CANBAZ