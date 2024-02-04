Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yağışlardan zarar gören Kuzucuk köyünde, üreticiler ve bölge halkıyla bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre Çavuş, köylülerle görüşmesinde, “Doğal afetlerin sebep olduğu felaketlerin oluşmaması için çalışmalar yapmış olmamıza rağmen bazı bölgelerde aşırı yağışlar ve dolu büyük hasarlara neden oldu” dedi.

Özellikle bazı köylerde hasarın daha da büyük olduğuna dikkat çeken Çavuş, can kaybının olmamasıyla teselli bulduklarını söyledi.

Tarımsal üretim zararı olan tüm köylere, ilgili dairelerin yetkilileriyle birlikte ziyaretler gerçekleştirmeye çalıştıklarına işaret eden Çavuş, bölgelerde durum değerlendirmesi yaptıklarını, vatandaşların yaşadıklarına ortak olmaya ve neler yapılabileceği konusunda çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, mağdur olan üreticilerin, mağduriyetinin süratle giderilmesi için bakanlığın ilgili dairelerine müracaat etmeleri gerektiğini vurgulayarak Kuzucuk ve zarar gören tüm bölge köylülerine geçmiş olsun dileklerini de iletti.

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