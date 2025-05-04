Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC’nin kurumsal kapasitesini güçlendiren, devlet yapısını daha görünür ve sağlam kılan yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının, devletin, sadece bugünü yöneten değil, geleceği şekillendiren bir iradeye sahip olduğunu dünyaya ilan eden birer sembol olarak yükseldiğini belirtti.

Çavuş, “Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durduğu, iradesini kimseye devretmediği, egemenliğini şartlı değil tam anlamıyla sahiplendiği bu çağdaş yerleşke, kararlılığımızın somut ifadesidir” dedi.

Hüseyin Çavuş, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin açılışı nedeniyle açıklama yaptı.

Çavuş’un açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk halkı olarak, bugün bir dönüm noktasına daha tanıklık ediyoruz. Kurumsal kapasitemizi güçlendiren, devlet yapımızı daha görünür ve sağlam kılan yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları, yalnızca birer mimari yapı değil; halkımızın bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin gurur nişanesidir. Bu yapılar, yarının değil bugünün vizyonunu taşımaktadır. Devletimizin, sadece bugünü yöneten değil, geleceği şekillendiren bir iradeye sahip olduğunu dünyaya ilan eden birer sembol olarak yükselmiştir. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde durduğu, iradesini kimseye devretmediği, egemenliğini şartlı değil tam anlamıyla sahiplendiği bu çağdaş yerleşke, kararlılığımızın somut ifadesidir. Sözde değil özde kardeşlik bağlarımızla her zaman yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği, yalnızca ekonomik ya da teknik bir katkı değil; aynı zamanda ortak bir tarih, kader ve gelecek inancının eseridir. Bu vizyonu ete kemiğe büründüren, halkımıza duyduğu güvenle sözünü tutan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz. Bu yerleşke, sadece devlet görevlilerinin değil, halkımızın daha kaliteli kamu hizmeti alacağı, kararların şeffaflıkla üretileceği, halk iradesinin onurla temsil edileceği bir merkez olacaktır. Buradan verilecek her karar, bu topraklarda özgürce yaşama kararlılığımızın bir parçası olacak. Bu anlamlı günde, aziz şehitlerimizi, Mücahitlerimizi, Mehmetçiklerimizi, toplum liderlerimizi ve kurucu iradenin mimarlarını rahmet ve minnetle anıyor; emanetlerini yaşatmanın kararlılığıyla geleceğe yürüyoruz. Kıbrıs Türk halkı, artık sadece tarih yazan değil, yön veren bir aktördür. Ve bu devlet, halkın iradesiyle kurulduğu gibi, yine halkın iradesiyle sonsuza dek var olacaktır”