Tarım ve Orman Eski Bakanı Raşit Pertev, iklim değişikliği nedeniyle denizlerimizde yaşanan değişimin yıllardır biriktiğini ve artık gözle görülür hale geldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Pertev, deniz sıcaklıklarındaki artışın sanıldığından çok daha ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“1974’ten itibaren denizlerimizin ortalama sıcaklığı yaklaşık +2 derece artmıştır. Daha çarpıcı olan ise, 2004’ten bu yana denizlerimizin ortalama sıcaklığının yaklaşık +1 derece yükselmiş olmasıdır” dedi.

Bu artışın deniz yaşamı açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Pertev, bu gelişmeler karşısında AB ülkelerde acil önlem ve uyum programlarının devreye sokulduğunu, KKTC’de de benzer uygulamaların ivedilikle alınması gerektiğini belirtti.

Pertev, denizlerimizde yaşanan bu olumsuz değişimlere rağmen hem iktidarın hem de muhalefetin konuya nedense eğilmediğini belirterek, ya durumun ciddiyetinin farkında olmadıklarını ya da gereken önemi vermediklerini söyledi. Pertev, her iki ihtimalin de affedilemez olduğunu vurguladı.

Pertev, KKTC’de yaşanan yerel balık kıtlığının yıllarca Güney’e yapılan balık satışlarına bağlandığını, ancak bugün ortaya çıkan tablonun yalnızca balık ihracatıyla açıklanamayacak kadar karmaşık ve ciddi olduğunu belirtti.

“Deniz ısındıkça yerel balıklar daha derin ve serin sulara çekiliyor. Küçük teknelerle kıyıya yakın avlanan balıkçılar bu balıklara ulaşmakta zorlanıyor. Yerel balıkların yerini ise istilacı türler alıyor” dedi.

Pertev, Güney Kıbrıs’taki lokantalarda balığın bol bulunmasının bir tesadüf olmadığını söyledi.

“Denizlerin ısınmasına karşı birçok AB ülkesi uyum ve tedbir programlarını devreye koymuştur. Güneyde de bu çerçevede çeşitli uygulamalar yapılmaktadır” dedi. Pertev, bu uygulamalar arasında küçük balıkçılara daha derin sularda avlanabilmeleri için destek verilmesi; istilacı türlerle mücadele programları yürütülmesi; balıkların üreme alanı olan deniz çayırlarının tespiti ve korunması bulunduğunu belirterek

“Bundan dolayı Güney’deki lokantalarda görülen balık bolluğu şaşırtıcı değildir” dedi.

Kuzeyde bu gibi tedbirlerin olmamasının yalnızca balıkçıları değil, halkı da doğrudan etkilediğini belirten Pertev, “Gerek balık dükkânlarında gerekse lokantalarda ithal balık artık istisna değil, norm haline gelmiştir” dedi.

Pertev, yaşanan sürecin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı. Gerekli adımların atılmadığı takdirde, yerli balıkçılık sektörünün yok olabileceğininin, sınırlarımız içinde bulunan deniz çayırları dahil denizlerimizde süregelen tahribatın da geri dönülemez bir noktaya ulaşabileceğinin altını çizdi.