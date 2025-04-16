tatürk Öğretmen Akademisi Türkçe Öğretimi Koordinasyon Merkezi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından ortak düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitim Programı’nın açılışı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Öğretmen Akademisinde düzenlenen açılışta konuşan Çavuşoğlu, Akademinin Kıbrıs Türk halkının geleceğine iz bırakan köklü bir kurum olduğuna dikkat çekti.

Çavuşoğlu, "Bu akademi, halkın gelişimine katkı koyma misyonunu yıllardır sürdürmektedir. Bugün de bu misyona yeni bir misyon daha eklemek için buradayız." dedi.

KKTC'nin dünya ile etkileşiminin artması ve ülkeye yönelik göçün çoğalmasıyla birlikte, eğitimde yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Eskiden böyle bir ihtiyacımız yoktu. Ancak artık okullarımızda Türkçe bilmeyen öğrencilerin sayısında artış var. Bu da eğitimde ciddi sıkıntılar yaratıyor." diye konuştu.

Bu sorunların çözümü için Atatürk Öğretmen Akademisinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, alınmış kararla Türkçe yeterliliği olmayan öğrencilerin doğrudan okullara kabul edilmediğine işaret ettti. Çavuşoğlu, amaçlarının öğrencilerin okullarda eğitim alabilecek seviyeye gelmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

- “Çok kültürlü yapıdan doğan sorunlar yerine, bu yapının faydalarını konuşmalıyız”

Yürütülen çalışmaların öğrencilerin hem dersleri anlayabilmesine hem de arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesine olanak tanıyacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Çok kültürlü yapıdan doğan sorunlardan bahsetmek yerine, bu yapının sunduğu faydaları konuşmalıyız. Hedefimiz budur.” şeklinde konuştu.

Akademinin altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "En büyük hedefim, bu okulu uluslararası bir okul haline getirmek. YÖK denkliğini sağlamak ve devamında uluslararası alanda belli sayıda öğrencileri buraya kabul etmektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğretmen adaylarına da seslenen Çavuşoğlu, "Farkındayım, eski alışkanlıklar değişiyor ve öğrencilerimizden daha çok çaba bekliyoruz. Ancak bilin ki bu halk, daha iyi bir eğitimi, daha çok başarıyı ve güçlü bir iletişimi fazlasıyla hak ediyor. Bu toplumu yüceltecek olan sizlersiniz. Çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Bu nedenle öğretmen yeterliliklerinizin uluslararası düzeyde olması, birçok alanda sertifikalı ve donanımlı hale gelmeniz bizim için önemlidir. " dedi.

- Şenel

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cahid Şenel ise Türkçe’nin köklü bir dil olduğunu ve bu dile sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, “Türkçe olmazsa bize ait hiçbir tat ve kokusu olmayan bir fikir olacaktır. Buradaki farklılığın taşıyıcı unsuru Türkçe’dir. Dolayısıyla Türkçe’nin öğretilmesi son derece önemlidir.” dedi.

- Konedralı

Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı da sertifika programınının, öğretmenlerin yabancı öğrencilere Türkçe öğretirken ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

- Karasel

Atatürk Öğretmen Akademisi Türkçe Öğretmeni Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Nedime Karasel ise amaçlarının katılımcıların sadece dil bilgisi kurallarını aktaran değil aynı zamanda kültürel elçiler olarak da görev yapabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitim Programı, 16-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve katılımcılara sertifikaları verilecek.