Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan’da çocuklara seslendi ve “Atatürk'ün rehberliğinde ilerlemek, ilkeleri ışığında hareket etmek, onun ideallerini benimsemek ve onun izinde yürümek tek hedefiniz olmalıdır” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, konuşmasında, milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

104 yıl önce bugün, tarihin en önemli dönüm noktalarından birinin yaşandığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilerek, milletin iradesinin en yüksek merci olarak kabul edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Ulu Önder Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin egemenliğine dayanan çağdaş demokrasi anlayışıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarken, vizyonunu, sadece yetişkinlerin katılımıyla sınırlı tutmamış ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da büyük önem vererek, onların eğitimine, sağlığına ve mutluluğuna derin bir duyarlılık göstermiştir.

İşte bu sebeple, 23 Nisan'ı sadece bir ulusal bayram olarak değil, aynı zamanda çocuklara armağan edilen özel bir gün olarak ilan etmiştir.

Atatürk'ün verdiği bu karar, çocukların, toplumun en kıymetli varlıkları olduğuna vurgu yaparken, onlara verdiği değerin ve geleceklerine duyduğu güvenin de bir yansıması olmuştur.

Bu önemli adım, çocukların geleceğe güvenle bakmaları için bir güvence olmuş, onlara yönelik sevgi ve güvenin en anlamlı ifadesi haline gelmiştir.”

-Çavuşoğlu: “Atatürk'ün izinden yürümek tek hedefiniz olmalıdır”

Çocuklara da seslenen Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

“Sizlere armağan edilen bu önemli günün keyfini çıkarmak en büyük hakkınız.

Unutmayınız ki, Atatürk'ün rehberliğinde ilerlemek, ilkeleri ışığında hareket etmek, onun ideallerini benimsemek ve onun izinde yürümek tek hedefiniz olmalıdır.

Bugünü kutlarken, siz çocuklarımızın, geçmişin değerini unutmayarak, Atatürk'ün izinde yürüyerek, cumhuriyetin temel değerlerini koruyarak ve çağdaş dünyanın gereksinimlerine uygun hareket ederek, ülkenize ve milletinize daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğinize olan inancımız, tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin kuruluşunun 104’üncü yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk`ü ve Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, bugünü değerli kılan çocuklarımızın ve tüm halkımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, en içten duygularımla kutluyorum.

Bayramınız kutlu olsun.”