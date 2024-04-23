Yer: Güzelyurt Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz, Ali Kozok

BÜY: Ebrahim ( 1), Emir (&), Arize (18), Uche (26), Tunç (2), Osman, Sabri (2), Hakan (11), Yılmaz (1)

Soyer Aksu: Eric (2), Hugo (10), Gedeon (5), Mohammed (8), Mehmet (5), Klavash (1), Altay, Atila (11), Bilal (5), İlhan (21), Aysel

İlk periyot: 16-20

İlk yarı: 31-25

3.periyot: 49-43

EXtend Erkekler Ligi 2.hafta açılış maçında Baf Ülkü Yurdu, Soyer Aksu’yu 69-68 mağlup etti.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan Ülkü Yurdu ilk periyotu 16-10 devreyi de 31-25 önde bitirdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan kırmızı yeşilliler bir ara çift hanelere çıkan maçın üçüncü periyodunu 49-43 önde geçti,

Son periyotta Soyer Aksu rakibini yakaladı ve son anlarda öne geçti . 68-68 berabere girilen son anları iyi değerlendiren Ülkü Yurdu maçı 69-68 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

EXtend Erkekler Ligine yarın akşam 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak Savoy Marmara - Koopspor maçı ile devam edilecek.

U 26’da kazanan Ada

Damdelen Petrol U 16 Etkekler Liginde Adaspor, Soyer Extend’i 69-61 mağlup etti.