Azerbaycan'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ziyarette Büyükelçi Cahit Bağcı'dan Azerbaycan'da yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak, planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret esnasında Bakan Çavuşoğlu’na, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Tulganer ile üniversite rektörleri ve temsilcileri eşlik etti.