Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yenierenköy Lisesi’nde eğitim gören Dipkarpazlı öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından öğrencilerin yaşadıkları olayın etkisinden psikolojik olarak uzaklaşabilmeleri adına, Yenierenköy Lisesi’nde eğitime iki gün süreyle ara verildiğini, idari tatil ilan edildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, kazanın ardından Mağusa Devlet Hastanesi’ne giderek yaralı öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada yaşanan elim hadiseden dolayı üzüntüsünü belirterek şunları kaydetti:

“Çocuklarımız kazayı hafif şekilde atlatmıştır. Hiçbir öğrencimizde kalıcı bir hasar ya da hayati tehlike bulunmamaktadır. Bu süreçte çocuklarımızın ilk andan itibaren yanında olan ailelerine, doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri yüksek gayretleri için teşekkür ediyorum.

Kazanın nedeni polis tarafından detaylı şekilde araştırılmaktadır. Bakanlık olarak, bu tür olayların tekrar yaşanmaması adına alınması gereken tüm tedbirler titizlikle değerlendirilecek ve gereken ne varsa yapılacaktır.

Öğrencilerimizin yaşadıkları olayın etkisinden psikolojik olarak uzaklaşabilmeleri adına, Yenierenköy Lisesi’nde eğitime iki (2) gün süreyle ara verilmiş, idari tatil ilan edilmiştir. Söz konusu idari tatil yalnızca Yenierenköy Lisesi’ni kapsamakta olup, diğer okullarda eğitim-öğretime devam edilecektir.

Tüm çocuklarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”