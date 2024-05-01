Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 1 Mayıs 1943 yılında, 56 Kıbrıs Türk köylüsünün bir araya gelerek kurduğu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 81 yıldır günden güne gelişerek büyüdüğünü görmenin haklı gururunu yaşamakta olduklarını belirtti.

Çavuş Çiftçiler Birliği’nin kuruluş yıldönümü mesajında şöyle dedi:

“81 yıl boyunca tarımın temel taşları olarak yeryüzünde emek veren siz değerli çiftçilerimizin fedakarlığı ve özverisi, ülkemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır.

Tarım, sadece gıda üretimi değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında da kilit bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, Türk Çiftçiler Birliği’nin azim ve kararlılığına minnettarız.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için verdiğiniz mücadeleyi takdir ediyor, birlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlar için çalışmaya devam edeceğinize olan inancımızı ifade etmek istiyoruz.

81 yıllık bir geçmişin tecrübesiyle, geleceğe umutla bakan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kuruluşuna katkı koyan M. Kemal Deniz, Behçet Mirata, Hüseyin Gültekin, Ali Rauf ve Bekir Naci’yi anarken, birliğin bu günlere gelmesinde emeği olan tüm yöneticilere ve çiftçilerimize en içten teşekkürlerimi sunarım.”