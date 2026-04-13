Dışişleri Bakanlığı, bugün Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) tarafından yapılan açıklamada, tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı ve egemenliği altında bulunan Çayhan Düzü’nün “ara bölge” olarak nitelendirilmesi ve bu alanda güvenlik güçlerinin izinsiz faaliyet yürüttüğü iddiasının “kabul edilemez” olduğunu vurguladı. Bakanlık, “Bu yaklaşımı en güçlü şekilde protesto ediyoruz” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BM Barış Gücü’nün bu açıklamasıyla, tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını bir kez daha açıkça ortaya koyduğu kaydedilerek, “Kıbrıs Türk tarafını mesnetsiz iddialarla hedef gösteren bu tutum, kurumun Kıbrıs Türk halkı nezdinde olmayan itibarının düzeltilmesine yardımcı olmamaktadır” denildi.

-“BMBG’nin, söz konusu Kıbrıs Türk tarafı olduğunda suçlayıcı ve taraflı bir dil benimsemesini kınıyoruz”

Açıklamada, özellikle EOKA terör örgütünün yıldönümünde, Yiğitler Burcu Parkı’nda vatandaşlara yönelik taş ve patlayıcı maddelerle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin önceki açıklamasında, saldırganların kimliğini açıkça ifade etmekten kaçınan BMBG’nin, söz konusu Kıbrıs Türk tarafı olduğunda suçlayıcı ve taraflı bir dil benimsemesi kınandı.

-“Hukuki ve eşit bir zeminde tesis edilmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik”

“Tarafımızca gösterilen iyi niyet çerçevesinde ülkemizde faaliyetlerinin yürütülmesine izin verilen BMBG’nin kendi görev ve yetkilerine saygı çağrısında bulunurken, aynı hassasiyeti karşı tarafa da göstermesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Saygı karşılıklıdır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede, BMBG’nin Rum tarafı ile Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) temelinde yürüttüğü ilişki modelinin, konuyla ilgili bir süredir tarafımızdan yapılan talepler doğrultusunda ülkemizle de hukuki ve eşit bir zeminde tesis edilmesi artık kaçınılmaz bir gerekliliktir.”

-BM Barış Gücü’nden açıklama

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden (UNFICYP) yapılan yazılı açıklamada, "bir Kıbrıslı Türk güvenlik görevlisinin Pile bölgesinde (platosunda) ara bölgeye izinsiz girişinin gözlemlendiği" gerekçesiyle, bölgedeki devriyelerini sıklaştırdığını ve arazideki görünürlüğünü devam ettirdiği belirtildi.

Ara bölgeye izinsiz giriş ve bölgede bulunmanın BM Misyona aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, misyonla gelen yetkilere saygı gösterilmesinin söz konusu hassas bölgedeki istikrarı korumak açısının gerekli olduğu da kaydedildi.

UNFICYP'in bölgedeki mevcut durumu koruma, ayrıca bölgedeki sukünet ve istikrarı olumsuz etkileyecek faaliyetleri engellemek adına ilgili tüm paydaşlarla iletişim içerisinde olduğu ifade edildi.

Ara bölgenin bütününde sükunet ve istikrarı korumanın UNFICYP'in önceliği olduğu belirtildi.