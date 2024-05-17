Çekya’da devam eden Uluslararası Pist Yarışları kapsamında yapılan Cadet (U17) Kategorisinde 5 etaplı yarış sonunda Takımımız CNC sporcusu Ege Erülkü , 400m uzunluğundaki beton pistte 220+1 tur üzerinden yapılan Points Race Genel Sıralamada 8 ülkenin katıldığı yarışta 10. sırada yer alarak bizleri gururlandırdı .

Aynı şekilde Emre Kaplan da ; Elimination yarışında 2.lik , diğer bir yarış olan 3 günlük 300+1 turluk bu uzun puanlı maratonda 11. Sırada yer alırken, Scratch yarışında ise 7.lik te yer alabildi. Sporcularımız Avrupa arenasında bizlerinde var olduğunu, isimlerinin ilk10 sıralar içinde yer alarak dikkat çekmeye başladı.