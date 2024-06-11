Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçen hafta sonu üç oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Çelebi'nin yaptığı yazışı açıklama şöyle:

“Sınav, Türkiye ile birlikte eş zamanlı olarak KKTC'deki sınav merkezlerinde de gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınav merkezlerinde sınava katılmak için 1826 öğrenci kayıt yaptırdı. Sınava kayıt yaptıran öğrencilerin 1113 kişisi lise son sınıfta öğrenim görmekte iken geriye kalan 713 kişi ise, çeşitli liselerden geçmiş yıllarda mezun olan öğrencilerden oluşmaktadır. Lise son sınıfta öğrenim gören 1113 öğrencinin; 407’si düz liselerde, 210’u meslek liselerinde, 209’u Türk Maarif Kolejlerinde, 97’si özel kolejlerde, 176’sı Anadolu Lisesinde/Fen Lisesinde, 12’si Açık Öğretim Lisesinde ve 2’si diğer liselerde öğrenim görmektedir. Mezun olan 713 öğrencinin ise; 196’sı düz liselerden, 263’ü meslek liselerinden, 24’ü Türk Maarif Kolejlerinden, 26’sı özel kolejlerden, 64’ü Anadolu Lisesinden/Fen Lisesinden ve 23’ü diğer liselerden mezun olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup KKTC sınav merkezleri dışındaki bir sınav merkezinde sınava katılan öğrenci sayısı ise 62’dir."