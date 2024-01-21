Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefke İlçe Kongresi yapıldı, Turgut Karabetça’nın Başkanlığında yeni ilçe yönetimi oluşturuldu. Kongrede konuşan Zeki Çeler, “Boykotçular sandığa gitmeli ve bize bir şans daha vermeli” dedi



Atlı: Amacımız iyi çalışmak ve geleceğe yepyeni bir TDP ile gitmek

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; 15 Ocak 2024 tarihinde yapılan kongreye TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Genel Sekreter Ersen Sururi, Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, MYK üyesi Hasan Umur, Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan TDP eski Milletvekili Zeki Çeler, üyeler ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığını Hasan Umur’un, Divan Sekreterliğini Nuri Gazitepe ve Gülcan Soyluethem’in yaptığı kongre, hayatını kaybeden partililer için saygı duruşu ve Genel Başkan Mine Atlı’nın konuşmasıyla başladı.

Atlı konuşmasında, TDP’nin bir daha baraj altında kalmasının söz konusu bile olamayacağını söyleyerek, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Atlı, “Amacımız iyi çalışmak ve geleceğe yepyeni bir TDP ile gitmek” dedi.



Mali ve faaliyet raporları oylandı

Kongre, İlçe Başkanı Salih Karagözlü’nün 2 yıllık mali raporu ve faaliyet raporunu okumasıyla devam etti, her iki raporda oylanarak kabul edildi.

Karagözlü, TDP’nin Lefke'yi daha çok ziyaret edeceğini ve daha aktif olacağını söyledi.



Çeler: Boykotçular sandığa gitmeli ve bize bir şans daha vermeli

Kongrede kısa bir konuşma yapan Zeki Çeler ise TDP’nin hükümete gelip icraatlarını göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çeler, “Çalışma Bakanlığım döneminde askerlikle ilgili 90 günlük izin süresini 120 güne çıkartmıştık. Ancak örneğin Ev İçi Şiddet Yasası’nı geçiremedik. Sol çok kırılgan bir yapıda, bu dengeyi kırmamız lazım. Boykotçular sandığa gitmeli ve bize bir şans daha vermeli” dedi.



Lefke İlçe Başkanı: Turgut Karabetça oldu

Lefke İlçe Yönetimi şöyle oluştu:

Turgut Karabetça - Başkan

Behiç Evlat

Mustafa Cebeci

Hasan Özadalı

Vedia Karabetça

Yusuf Nidai

Hülya Kasapoğlu

Sezgin Yalçıner

Raif Kudret



Denetleme Kurulu:

Nurten Atlı

Salih Karagözlü

Nuri Gazitepe