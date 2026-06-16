Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, yerel ve genel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının ekonomik açıdan avantaj yaratmayacağını savundu. Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından açıklama yapan Çeler, hükümetin bu konuda henüz somut bir maliyet analizi ortaya koymadığını belirtti.

Toplantıda Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin de değerlendirildiğini aktaran Çeler, çözüm yönündeki diplomatik temasların yeniden hareketlenmesini olumlu karşıladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın süreçte dile getirdiği görüşlerin önemine işaret eden Çeler, Antonio Guterres ile Maria Angela Holguin Cuellar tarafından yürütülen girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Sürecin belirsizlik içinde uzamaması ve somut sonuçlar üretecek adımlarla ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Çeler, TDP’nin bu konuda yapıcı bir tutum sergilediğini ve Cumhurbaşkanı Erhürman’a destek verdiğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişinin hızlandırılmasına yönelik önerilerin de gündeme geldiğini belirten Çeler, komisyonun çalışmalarını aksatan unsurların giderilmesi için daha fazla adım atılması gerektiğini söyledi.

Seçimlerin birleştirilmesi konusundaki tartışmalara da değinen Çeler, TDP’nin hazırladığı çalışmaya göre 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 777 sandıkta yaklaşık 3 bin 100’den fazla görevlinin yer aldığını ve seçim sürecinde milyonlarca liralık harcama yapıldığını ifade etti. Yerel ve genel seçimlerin aynı gün düzenlenmesi halinde sandık ve personel sayısının artacağını savunan Çeler, bunun beklenenin aksine ek maliyet oluşturacağını ileri sürdü.

Bu nedenle seçimlerin ayrı tarihlerde gerçekleştirilmesini savunduklarını belirten Çeler, iki seçimin birlikte yapılmasının yalnızca mali yükü artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda seçim sürecinin yönetiminde zorluklar yaratabileceğini ve seçmenlerin sonuçlara duyduğu güveni etkileyebileceğini öne sürdü.

Erken seçim tartışmalarına da değinen TDP lideri, Başbakan’ın Meclis’te kullandığı “hodri meydan” ifadesini eleştirerek, böyle bir çağrının aylar sonrasını değil, kısa süre içinde sandığa gidilmesini gerektirdiğini söyledi. Çeler, geçmişte benzer bir siyasi çağrının ardından yaklaşık iki ay içinde seçime gidildiğini hatırlatarak, erken seçim söylemlerinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.