Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, “turist tetikçi” olaylarına işaret ederek, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na, Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde, verilen silah izinlerinin sayısını ve kimlere verildiğini sorduklarını açıkladı

Çeler: Verilen silah izinleri, tetikçilerle iş birliği yapmak anlamına gelmiyor mu?

Ülkede son dönemde artan “tetikçi” olaylarına dikkat çeken Çeler, ülkemize birilerini vurmak, öldürmek, korkutmak için bir günlüğüne “turist” adıyla gelenlerin, adaya rahatça ve hiç şüphe edilmeden girmelerinin ayrı, ellerindeki silahı nasıl edindiklerinin ayrı birer skandal olduğunu belirtti.

Çeler bu anlamda gündeme gelen “silah izinleri” konusuna işaret ederek, “Ülkede verilen silah izinleri, tetikçilerle, katillerle iş birliği yapmak anlamına gelmiyor mu? Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, verdikleri bu izinlerle kamusal düzeni bozan bu olaylar adeta ön ayak olmuyor mu?” diye sordu.

“Bine yakın bireysel silahlanma izni verdiniz mi?”

Bu olaylarda kullanılan silahların adaya nasıl geldiğini ya da ada içinde ediniliyorsa kimin bu işin ticaretini yaptığını sorgulayan Çeler, yakın dönemde bine yakın yeni bireysel silah izinlendirmesi yapıldığının söylendiğini hatırlattı.

Çeler Bakanlar Kurulu ve hükümetin tamamına, “Bu silah izinlerini kimlere, neden, ne koşullarda veriyorsunuz? Kriterlere uyuluyor mu? Bu izinlerin Resmi Gazete'de yayımlanmaması ve halktan gizlenmesi yasa dışılık değil midir?” sorularını yöneltti.

“Bizim silahlanmaya değil güven içinde yaşamaya ihtiyacımız var”

“Barış derken, "çözüm derken, bir yandan da bireysel silahlanmanın önünü açmak nasıl bir samimiyetsizliktir. Silah satıcılarına mı çalışıyorsunuz? Yoksa kiralık tetikçilere mi?” diye soran Çeler, “İzinlerini verdiğiniz bu silahların namluları kendi toplumunuza doğru dönüyor, farkında mısınız? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olanların, ülkeyi ateşe attığını gören herkesin ses yükseltmesi gereken bir dönemdeyiz” dedi.

Çeler, “Bizim silahlanmaya değil güven içinde yaşamaya ihtiyacımız var. Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’na da bunlarla ilgili sorularımızı, Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yazılı ve resmi olarak sorduk. Cevaplarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü biz kendimizi güvende hissetmiyoruz” ifadelerini kullandı.