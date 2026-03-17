Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörünün öncü markalarından Döveç Group, prestijli projeleri D-Point, Courtyard Platinum ve La Casalia kapsamında yatırımcılara dikkat çeken yeni bir gelir modeli sunuyor. Sınırlı sayıda daire için geçerli olan bu model ile yatırımcılar, satın aldıkları mülk için 10 yıl boyunca döviz bazında düzenli kira geliri elde ederken, planlanmış kira getirisi sayesinde yatırımlarının yaklaşık 10 yıl içinde kendini amorti etmesi hedefleniyor.

Gayrimenkul yatırımında yatırımcıların en çok karşılaştığı kiracı bulma, mülk yönetimi ve mülkün boş kalması gibi süreçler ise bu modelde Döveç Group tarafından profesyonel şekilde yönetiliyor. Böylece yatırımcılar operasyonel yüklerle uğraşmadan yalnızca düzenli kira gelirine odaklanabiliyor.

Son yıllarda uluslararası yatırımcı ilgisinin hızla arttığı Kuzey Kıbrıs gayrimenkul pazarı, gelişen turizm potansiyeli ve yükselen değer grafiğiyle dikkat çekiyor. Bu tablo içinde Döveç Group’un sunduğu model, yatırımcılara yalnızca bir mülk değil; planlanmış bir gelir modeli ve uzun vadeli değer kazancı potansiyeli sunuyor.

