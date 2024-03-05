Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına sahnelenen “Cem Olmak” müzikali Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’un ardından dün akşam Lefkoşa’da izleyiciyle buluştu.

Sanatçı Cem Özer’in 12 kişilik ekibiyle sergilediği müzik ve dans performansından oluşan müzikalin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlandı.

Müzikal, Türk rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken, modern dans performanslarıyla seyircilere muhteşem bir görsel şölen sundu.

Elde edilecek tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacağı müzikalin dün akşamki gösteriminde izleyiciler Cem Özer’i ayakta alkışladı.

Müzikalin sonunda Usta sanatçı Cem Özer yaptığı konuşmayla konuklara duygu dolu anlar yaşattı.

Şampiyon Meleklerimize mezar olan Isıas Davası’nın takipçisi olacaklarını söyleyen Özer, melekler için Kıbrıs’ta turne düzenleyerek katkı sağlamak istediklerini söyledi. Sanatçı Cem Özer, Projenin mimarı Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye teşekkürlerini de iletti.