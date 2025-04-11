Gençlik Merkezi Birliği, 26 Nisan'da Kızılbaş Çemberi’nde kermes düzenleyecek.

Gençlik Merkezi Birliği'nden verilen bilgiye göre, "Çember'de Kermes" adı altında düzenlenecek etkinlik, toplumdaki sosyal bağları güçlendirmeyi, gençler ve yerli üreticilerin desteklenmesini amaçlıyor.

"Çember'de Kermes" 26 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de Kızılbaş Kilisesi avlusunda başlayacak ve akşam 21.00’e kadar sürecek. Canlı müzik ve DJ performansının gün boyu devam edeceği kermeste; yeme, içme, el işi ürünleri gibi stantların yanı sıra; çocuklar için de etkinlikler düzenlenecek ve lunapark alanı kurulacak.

Gençlik Merkezi Birliği’nin kermesinde çocuk ve genç ekiplerinin yanı sıra; sirtaki ekipleriyle, konuk ekipler de sahne alarak gösteriler sunacak.