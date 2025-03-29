Cengizköy çemberinde, gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü Berat Tunç, hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, DN 505 plakalı araçla Lefke-Güzelyurt çift şeritli ana yolunda Güzelyurt istikametinde seyreden Tunç, sürat ve dikkatsizliği sonucu Cengizköy çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Tunç 'un aracı yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu araç sürüsücü Berat Tunç, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Berat Tunç, 2025 yılındaki kazalarda hayatını kaybeden 15'inci kişi oldu.