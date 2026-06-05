Türk asıllı Amerikalı gazeteci, siyasî yorumcu, iş insanı ve politikacı Cenk Uygur sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Birleşik Krallık'a girişinin yasaklandığını duyurdu.

Cenk Uygur, ABD, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan yaptığı paylaşımda, İngiltere'ye "South by Southwest London" festivaline katılarak konuşmalar yapmak ve Piers Morgan programına stüdyodan katılmak üzere ve Oxford'da konuşma yapmaya gitme amacı olduğunu ifade etti.

"Check-in" yaptırdığı sırada vizesinin reddedildiğini ifade eden Uygur, bir yıldan fazladır bu vizeye sahip olduğunu belirtti. Uygur, "Ortaya çıktı ki Birleşik Krallık hükümeti işini gücünü bırakıp beni yasakladı" dedi.

Yasaklamanın sebebini merak ettiğini ifade eden Uygur, "Sizi yasaklayabilirler ama bu konuda bir şey diyemezsiniz. Derseniz daha da yasaklarlar" dedi.

Uygur,, olayları anlamakta zorluk çektiğini ve ülkeye girişinin belki de sonsuza kadar yasaklandığını ifade etti. Bu yasağın "başka bir hükümeti eleştirmesinden" kaynaklandığını söyleyen Uygur, kendisine bir sebep de belirtilmediğini ifade etti.

Uygur, olayla ilgili şu sözleri söyledi:

"Nasıl bir hastalıklı baskının altında yaşıyoruz? Anlaşılan bir soykırımı eleştirmek Birleşik Krallık Hükümeti için ahlak dışıymış"