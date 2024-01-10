Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın KKTC’ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Sabah saatlerinde KKTC’ye gelecek olan Cevdet Yılmaz, Dr. Suat Günsel Camii’nin açılış törenine katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğleden sonra da Güvercinlik Köyü’nde vatandaşlarla buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.

Cevdet Yılmaz’a KKTC ziyareti sırasında Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik edecek.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ayrıca, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile de biraraya gelecek.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyareti sırasında KKTC’nin ilk elektrikli otomobili Günsel’in üretim tesislerini ve Lefkoşa Bilim Merkezi’ni de ziyaret edecek.