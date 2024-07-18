Çevre Koruma Dairesi ile Merit Personeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEP-DER) bünyesindeki Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi arasındaki iş birliği anlaşması yenilendi.

Yenilenen anlaşmaya Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Bakanlık’taki Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende imza koydu.

-Ataoğlu

Ataoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde bugüne kadar 140 civarında kaplumbağanın hayata döndürülerek denize bırakıldığını kaydetti.

Kaplumbağaların öneminin bilinciyle hareket ettiklerini, poşetlerin doğada olmaması gerektiği düşüncesiyle adımlar attıklarını anımsatan Ataoğlu, bireylerin de sorumluluk içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

-Tibuk

Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk ise, Net Holding olarak yıllardır Kıbrıs’a yatırım yaptıklarını ve Kıbrıs’ı evleri gibi gördüklerini söyledi.

Deniz kaplumbağalarıyla çalışmalar yapmaya altı yıl önce başladıklarını ve rehabilitasyon merkezi eksikliğini gördüklerini anlatan Tibuk, deniz kenarındaki tesislerinden birinde rehabilitasyon merkezi yaptıklarını kaydetti. O günden bugüne 140 deniz kaplumbağasının tesise getirildiğini aktaran Tibuk, “Bir kaplumbağayı yaşatmak bile bizi mutlu ediyor.” dedi. Tibuk, “Biz bu işi Çevre Dairesi’nin verdiği yetkiyle yapıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

-Anlaşma…

Anlaşma, kıyısal ve denizsel alanlarda tespit edilen yaralı, hasta ve bitkin durumda rastlanan deniz kaplumbağalarının transferi, barınması, beslenmesi ile tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin ve Çevre Koruma Dairesi’nin hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirliyor.