Ulusal Birlik Partisi genişletilmiş grup toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda, son günlerde tartışmalara ve eylemlere neden olan hayat pahalılığı düzenlemesi masaya yatırılarak izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, son bir haftadır hükümet kanadında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ve kararların toplumsal uzlaşı gözetilerek şekillendirileceğini belirtmişti. Daha önce ertelenen toplantı öncesinde Meclis’e gelen Başbakan Ünal Üstel ise yasa tasarısının akıbetine ilişkin kararın toplantıda netleşeceğini ifade etti.