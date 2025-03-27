Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen müzik izinleri, Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerlerinin, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 30 Mart’tan, 1 Nisan’a kadar üç gün boyunca, herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabileceği kaydedildi.

-İzni olmayan işletmelere yasal yaptırım uygulanacak

Müzik yayını yapacak işletmelerin, Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış müzik izin belgesine sahip olmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, Daireden alınmış geçerli müzik izni olmayan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere, 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacağı bildirildi.