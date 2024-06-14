Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA), deniz kenarı hali arazide kaçak restoran inşaatı yapıldığını savunarak, bir an önce yasal işlem başlatılıp, söz konusu yapının faaliyete geçmesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Altınkoy isimli işletme tarafından Girne-Alsancak mevkiinde bulunan ve hali arazi statüsünde olan denize sıfır kayalıklar üzerine kaçak yapı inşa edildiği öne sürülerek, söz konusu yapının, 26 Nisan’da Girne Kaymakamlığı tarafından izinsiz olduğu için durdurulduğu savunuldu. Açıklamada, buna rağmen restoran olarak faaliyete geçirilmek üzere inşaat ve tadilatın devam ettiği iddia edildi.

Açıklamada, Girne Kaymakamlığı ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi dahil bu konu hakkında ilgili yasal mercilere gerekli ihbar ve uyarı yazıları gönderildiği, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası, Girne 2. Bölge Emirnamesi ve İmar Yasası gereğince izinsiz yapılan inşaatların yasal süre olan 30 gün içerisinde kaldırılması gerektiğinin hatırlatıldığı belirtildi.

Söz konusu yapının hiçbir yapı emirnamesine uyulmadan inşa edilmesi nedeniyle halk açsından sakıncalı ve tehlikeli olduğu savunulan açıklamada, herhangi bir deprem, deniz korozyonuna bağlı aşınma veya yanlış yüklenme durumunda binanın çökebileceği ve onlarca insanın canına mal olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Daha yarası yüreğimizde taze olan, Türkiye’deki İsias Otel faciasında kaybettiğimiz çocuk ve öğretmenlerimizin maruz kaldığı facianın bir benzeri senaryonun altyapısının gözümüzün önünde cereyan ettiğini görmek ve buna devletin makamlarının seyirci kalmasına şahit olmak bizi endişelendirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yapının bir an önce yasal işlem başlatılarak, faaliyete geçmesinin önlenmesi ve sonrasında da ortadan kaldırılarak, eski doğal haline getirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, ayrıca, bu yapı içerisinde açılması planlanan herhangi bir işletmenin oldu-bitti yaratılarak, faaliyete geçmesinin karşısında ve bunun takipçisi olunacağı kaydedildi.