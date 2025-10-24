CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verdiği karara ilişkin, "Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır." dedi.

Özel, partisinin genel merkezinden ayrılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, mahkemenin "davanın konusuz kalması" gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesiyle ilgili soru üzerine Özel, daha önce onlarca kez verdiği cevabın bugün kendisini mahcup etmemesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Söz konusu davanın sonuç değil, süreç odaklı bir dava olduğunu belirten Özel, amacın CHP'yi tartıştırmak ve CHP'de tartışma varmış görüntüsü vermek olduğunu savundu.

Davayı açan kişinin davaya taraf olamayacağını aktaran Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'CHP'de bir iç karışıklık çıkaralım, ikilik yaratmaya çalışalım.' dediler. Buna alet edebilecekleri birtakım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar. Hastalık yapmak için mikrop lazım, mikrop arayıp mikrop buldular. Bünyeye onu sokmaya çalıştılar. CHP'nin güçlü bünyesi, birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı ne güç kaybetti ne de bu mikropları kabul etti ve artık bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP'yi tartıştırmak istediler ve bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır."

Özgür Özel, bu süreçte kendilerine destek veren delege, üye ve seçmenler ile bütün muhalefet partilerinin liderlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, "Biz geldiğimizde suç işleyen varsa, özgür, adil yargı karşısında hesap verir, o benim işim değil. Ben seni siyaseten yargılıyorum, bu iftiraların ortaya çıktı diye. Yassıada'dan, rahmetli (Adnan) Menderes'in mağduriyetinden kendine siyasi rant çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.

- "Hiçbir şekilde cesaret edemezler"

Bir basın mensubunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmanın İBB'ye kayyum atanma riskini ortaya çıkarıp çıkarmayacağını sorması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Çıkarmaz. Bu kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var. Zaten Ekrem İmamoğlu terör suçlamasıyla bir iddianame bekliyor. Soruşturma terörden açıldığı an kayyum atama imkanı her zaman var. Oradan bir kayyum atama niyeti bu milletin vicdanından öyle bir döndü ki ona cesaret edemediler zaten. Yapacaksa her zaman kayyum atayabilir ama bugün CHP kongresini yok sayma girişimi ortadan kalkınca borsa yüzde 5 yukarı fırladı. Bir de İstanbul Büyükşehir gibi dünyanın en bilinen metropolünü 1 milyon farkla kaybettiğiniz şehre böyle bahane bulup kayyum atamaya kalktığınızda Türkiye'ye ne yaptığınızın farkında mısınız? O yüzden buna ne ekonomik olarak ne siyaseten hiçbir şekilde cesaret edemezler, edemediler, edemeyecekler. Bu millet onlara bunu yaptırmaz.

Milleti bu sefer de böyle ikna etmeyi deneyecekler. Bir casus olursa bu Türkiye'ye büyük kötülük yapan bir adamdır. Kimse casus sevmez. Son çare, FETÖ'den aldıkları son mirasla akıllarında kalan, 'hırsız' dedik olmadı, 'yolsuz' dedik olmadı, 'çaldı' dedik millet inanmadı, 'terör' dedik millet ayaklandı, dur bir de 'casus' diyelim bakalım. Bu kadar olmaz, bu ayıp. Buna da tenezzül ettiler. Ekrem İmamoğlu'na casus diyecek adamın bütün Trabzon, bütün İstanbul, bu millet alnını karışlar."

İstanbul'da "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması ve "Casusluğun medya ayağı" denmesinin sorulması üzerine Özel, "Bunu söyleyenin de yatacak yeri yok. Şu Merdan Yanardağ'ı bir kere de bir şeye bulaştırmayın." dedi.