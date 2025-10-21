CHP Grup Başkanvekili Başarır hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatıldı.

AA’nın aktardığına göre Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."