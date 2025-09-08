Türkiye'de, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından Gürsel Tekin’in parti binasına gideceğini açıklaması, dün akşam partinin İl Başkanlığı önünde Özgür Özel ve Tekin arasında gerginlik yaşandı. Valilik altı ilçede gösteri yasağı ilan ederken, polis yolları kapattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından dün, görevlendirilen Gürsel Tekin'in CHP binasına gideceğini söylemesi üzerine, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda toplanma çağrısı yapılmıştı. Bunun üzerine bölgede dün akşamdan itibaren güvenlik tedbirleri artırıldı. İstanbul Valiliği'nin kararıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.

ÖZGÜR ÇELİK: HALKIMIZIN EVİNİ KORUYACAĞIZ

Yasak kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabında makam odasından bir fotoğraf paylaştı. Çelik paylaşımında, "CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı. Daha sonra İstanbul Valisi Davut Gül'ün yasak kararına ilişkin paylaşımını alıntılayan Çelik, "Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur." dedi.

YOLLAR KAPATILDI, GERGİNLİK YAŞANDI

Valiliğin yasak kararı sonrası CHP binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bu sırada partililer ile emniyet güçleri arasında gerginlik de yaşandı. Partililerin bölgede bekleyişi sürüyor.

YERLİKAYA: SOKAKLARIN PROVOKE EDİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mahkeme kararlarının yok sayılamayacağını belirterek, "Sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

ÖZEL'DEN YERLİKAYA'YA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösteren Özel, polisin parti binası önünden çekilmesini istedi. CHP lideri, "Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın." ifadesini kullandı. Özel şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranların karşısında bizler çelik gibi irademizle, korkusuzca, 102 yıl önceki, 105 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz. Teslim olmuyoruz, olmayacağız."

GÜRSEL TEKİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

CHP binasına gideceğini açıklayan Gürsel Tekin, dün yeni bir açıklama yaptı. Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a konuşan Tekin, "İstanbul il başkanı olarak 3,5 yıl görev yaptım. Partiye ilk adımı 17 yaşında attım. Baba ocağının kapısı evladına açık olur." dedi. Parti binasına gideceklerini söyleyen Tekin, "Gideceğiz ve mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız. Özgür Özel'den randevu istedim, dönüş yapmadı." ifadelerini kullandı.