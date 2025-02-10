Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayına yönelik 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı' şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldığı bildirildi.