Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, bugün düzenlenen CHP grup toplantısında yaptığı konuşmada partiden ayrılacaklarını ve uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan yeni partiyi kuracaklarını açıkladı.

Özel’in açıklamaları siyasette geniş yankı uyandırırken CHP’de de hareketli saatler yaşanmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA İSTİFA PAYLAŞIMLARI

Özel’in açıklamasının hemen ardından çok sayıda CHP üyesi, e-Devlet üzerinden partiden istifa ettiğini gösteren ekran görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı yurttaşlar ise istifa gerekçelerini açıklayarak CHP üyeliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Sosyal medyada partiden istifa edildiğine ilişkin paylaşımlar sürerken, istifaların sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLK ÜST DÜZEY İSTİFA MURAT BAKAN’DAN

Özel’in açıklamasının ardından gelen istifalar arasında en dikkat çekici olanlardan biri, CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ın kararı oldu.

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini ve Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni siyasi oluşumda yer alacağını duyurdu.

Sanatçı Sabahat Akkiraz da Özel'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Temmuz 2026’da yayımlanan Yargıtay verilerine göre CHP’nin 1 milyon 879 bin 973 üyesi bulunuyor.