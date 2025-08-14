Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ettiğini duyurmasının ardından; AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak partiye katıldığını açıkladı. Çerçioğlu, kendisiyle beraber istifa eden üç ilçe belediye başkanının CHP içinde yaşadıkları sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aradıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Çerçioğlu, kendisinin ve üç belediye başkanının CHP içinde yaşadıkları sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aradıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDI"

"Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkânım artık bulunmamaktadır." ifadelerini kullanan Çerçioğlu, "Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlâk, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık." ifadelerini ekledi.

CHP'de siyaset yapma imkânının kalmadığını dile getiren Çerçioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'DE

Çerçioğlu, istifa açıklamasından kısa bir süre sonra AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü törenine katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Çerçioğlu, kısa süreli basın mensuplarına görüntü de verdi.

Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından kısa bir açıklama yaptı:

"Yargıdan veya yargılanmaktan hiç bir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik. Burada yaşadıklarımı gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var: Ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra AK Parti çatısı altında buradayım." dedi.

Çerçioğlu'na rozet takıldı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı.

2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP’den Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönem TBMM’de görev yapan Çerçioğlu, 2014’te Aydın’ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı.

Çerçioğlu, 2002'den beri CHP'de siyaset yapıyordu.