Hindistan ile Çin arasında 5 yılın ardından ilk kez doğrudan uçuş, Hindistan'ın Kalküta kentinden Çin'in Guangcou kentine yapıldı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, ülkenin en büyük hava yolu şirketi IndiGo, 176 yolcuyla Kalküta'daki Netaji Subhas Chandra Bose Uluslararası Havalimanı'ndan, Guangcou'daki Baiyun Uluslararası Havalimanı'na aktarmasız sefer yaptı.

Söz konusu hattaki sefer her gün yapılacak.

Şanghay-Yeni Delhi uçuşlarının da 9 Kasım'dan itibaren haftada 3 seferle başlaması bekleniyor.

Çin ile Hindistan arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Ardından ağustosta iki ülke, sınır ihtilaflarının çözümü ve bu bölgelerde gerilimin düşürülmesi için yeni mekanizmalar kurulması konusunda anlaşmış, 3 noktadan sınır ticaretinin tekrar açılmasına ve direkt uçuşların yeniden başlatılmasına karar vermişti.