ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarında hızlı bir artış yaşandığı belirtildi.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, İngiltere, Fransa ve Yunanistan hem Doğu Akdeniz'e hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) savaş uçağı, savaş gemileri ve anti insansız hava aracı (İHA) sistemleri sevk etme kararı aldı.

İngiltere, Kıbrıs'taki egemen üslerine İHA çarpmasının ardından Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve anti İHA özelliği taşıyan Wildcat helikopterleri göndereceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon ile İHA'lara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtildi.

İngiltere, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısından önce Güney Kıbrıs'ta bulunan üslerdeki Eurofighter Typhoon uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı konuşlandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'e hareket etmesi emrini verdiğini belirtti.

Rum Haber Ajansı (KİPE), Fransa'nın ayrıca GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in talebi üzerine Rum tarafına destek vermek üzere anti İHA sistemleri ile 1 fırkateyn göndereceğini duyurdu.

Haberde, Fransa'nın GKRY'ye destek amacı ile fırkateyn sayısını ilerleyen günlerde 2'ye çıkarabileceği kaydedildi.

Rumların tarihi müttefiği Yunanistan ise Doğu Akdeniz yerine doğrudan GKRY'ye 4 F16 savaş uçağı ile 2 fırkateyn gönderme kararı aldı.

Yunanistan'ın gönderdiği F16 savaş uçakları GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'nde konuşlandırıldığı kaydedilen haberde, fırkateynlerin de Limasol ve Larnaka kentlerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum Lider Hristodulidis, 2 Mart'ta Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiltere'ye bağlı egemen Akrotiri Üssü'ne (Ağrotur) İHA düşmesi ve aynı gün bir saldırı girişiminin engellenmesinin ardından savaş gemisi ve askeri destek talebini Almanya ve İtalya'ya iletti.

KİPE'nin haberinde, Almanya ve İtalya'nın taleplere prensipte olumlu yanıt verdiği belirtilerek, bu iki ülkenin askeri yardım şeklinin ilerleyen günlerde belli olacağı duyuruldu.

Rum kaynaklar, Doğu Akdeniz'de artan İngiltere ve bazı AB üyesi ülkelerin askeri varlıklarının, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve İran'ın misillemelerinin ardından krizin Orta Doğu'dan Doğu Akdeniz'e sıçrama ihtimaline karşı artırıldığını savunurken, GKRY'ye doğrudan gelen savaş uçaklarının, gemilerin ve diğer askeri platformların Güney Kıbrıs'ı koruma amacı taşıdığını iddia ediyor.