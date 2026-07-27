Şiddetli yağışın yol açtığı ani sel baskını, pazar günü Çin'in kuzeybatısındaki bir turistik bölgeyi vurdu. Devlet televizyonlarının aktardığına göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Devlet kanalı CCTV, "Gansu eyaletinde, Dingxi şehrine bağlı Weiyuan ilçesindeki bir turistik bölgede kısa süreli şiddetli yağışın tetiklediği sel, bölgede kamp yapan bazı kişileri mahsur bıraktı," dedi.

CCTV'nin önceki bir haberinde, ani selin meydana geldiği yerin, başkent Pekin'in yaklaşık bin 200 kilometre güneybatısında, Gansu'nun engebeli dağlık güney kesimlerinde bulunan Shuangshimen turistik bölgesi olduğu belirtildi.

Shuangshimen, doğal taş kemerleri, dağ çayırları ve dağ dereleriyle tanınıyor. Yaz aylarında popüler bir kamp alanı.

Yerel yetkililere atıfta bulunan CCTV, "Yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi, ayrıca 174 kişi daha kurtarıldı" diye bildirdi.

Tayfun Noul'un pazar sabahı erken saatlerde karaya çıkmasının ardından Çin'in güneyindeki geniş bölgelerde sel tehlikesine karşı yüksek alarm verildi. Pek çok bölgede bu yüksek alarm pazartesi sabahına kadar sürdü.

Noul'un güzergahından uzak olmasına rağmen Gansu'nun bazı kesimlerinde de pazar günü şiddetli yağış görüldü. Eyalet genelindeki yerel makamlar, ağır hava koşullarına ilişkin uyarılar yayımlayarak halktan evlerinde kalmalarını, güvenlik talimatlarına uymalarını ve tedbirli olmalarını istedi.