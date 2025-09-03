Çin'in başkenti Pekin'in merkezinde ülkenin yeni silahlarının tanıtıldığı dev bir geçit töreni düzenlendi.

Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı zaferinin 80. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen geçit törenine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da aralarında bulunduğu 26 lider katıldı.

Geçit sırasında Putin ve Kim'in arasında oturan Şi'nin iki liderle de sık sık sohbet ettiği görüldü.

BBC Türkçe Servisi’nin aktardığına göre Çin lideri Şi Jinping konuşmasında ülkesinin "asla zorbalar tarafından caydırılamayacağını" söyledi.

Şi daha sonra Pekin'deki Changan Bulvarı'na toplanan Çin Ordusu'nun çeşitli kollarından gelen birlikleri denetledi.

Tiananmen Meydanı'nda yapılan geçitte yeni kıtalararası balistik füzeler, hipersonik silahlar, yeni bir lazer silahı, su altı SİHA'ları ve "robot köpekler" sergilendi.

Yaklaşık 70 dakika süren geçitte helikopterler ve avcı uçakları da uçurulurken gösteri 80 bin "barış" güvercininin salınmasıyla sona erdi.

Trump: 'Selamlarımı yolla'

Resmi geçit yapıldığı sırada kendisine ait Truth Social platformunda paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump "Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kumpas kurarken Vladimir Putin ve Kim Jong'un a en sıcak selamlarımı yolla" dedi.

Trump ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda Çin'in Japon işgalinden kurtarılmasında ülkesinin rolünü vurguladı.

Trump daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada geçit törenini ABD'ye karşı bir meydan okuma olarak görmediğini söylemişti.