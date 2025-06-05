CNN'in Gazze'nin güneyindeki insani yardım dağıtım noktası yakınlarında yaşanan silahlı saldırılara ilişkin yürüttüğü çalışma, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillere ateş açtığını ortaya koydu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, CNN Gazze'nin güneyindeki insani yardım dağıtım noktası yakınlarında yaşanan silahlı saldırılara ilişkin araştırma yaptı.

Araştırmada, CNN'in İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgeleri yakınlarındaki El Alem ve Tel es-Sultan'da yaşanan silahlı saldırılara ilişkin video görüntüleri, uzman analizleri ve tanık ifadeleri, İsrail askerlerinin yardım almak isteyen Filistinli sivillere ateş açtığını ortaya koydu.

- Sabahın erken saatlerinde El-Alem'e ateş açıldı

Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) 1 Haziran Pazar günü, yerel saatle 05.00'ten itibaren insani yardım dağıtılacağı duyurusu yaptı. İsrail'in haftalardır uyguladığı insani yardım ablukası nedeniyle açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım noktasına akın etti.

CNN'e konuya ilişkin konuşan onlarca görgü tanığı, İsrail Silahlı Kuvvetlerinin, yardım bölgesine giden sivillere El-Alem bölgesine sabah 03.30'dan itibaren ateş açtığını anlattı.

Görgü tanıklarından 43 yaşındaki Muhammed Saqer, yardım bölgesine giderken bir insansız hava aracının gelip, hoparlörden insanlara geri dönmeleri için ikazda bulunduğunu söyledi. Saqer, ikaz anonsları sürerken ateş açıldığını belirtti.

"Yaralanan kişilerin ve etraftaki insanların çığlıklarını işitebiliyordum" ifadelerini kullanan Saqer, o anda geri çekilmenin imkansız hale geldiğini ve herkesin bir anda yere serildiğini belirtti.

CNN tarafından incelenen ve coğrafi konumları doğrulanan görüntülerde, Filistinlilerin art arda gelen silah sesleri arasında yere yatarak siper aldıkları ve kalabalığın yakınına iki patlayıcı mühimmatın düştüğü yansıdı.

- Ardından yardım dağıtım noktası hedef alındı

El-Alem bölgesi yakınlarında İsrail askerleri 03.30 sularında sivillere ateş açmaya başladı.

İsrail ordusunun sivillere açtığı ateş aralıklı olarak 05.00'e kadar devam ederken, yardım dağıtım noktası da 05.00'te yardıma açıldı.

CNN’in elde ettiği görüntülerde, çitlerle çevrili dağıtım merkezinde yardım dağıtımı başladıktan yalnızca 3 dakika sonra, alanın yakınındaki bir bölgeden silah sesleri duyuluyor. Görüntülerde, yardım bekleyen kalabalığın silah sesi duyulan noktanın aksi yönüne koştuğu görülüyor.

Aynı saatlerde El-Alem bölgesinde çekilen görüntülerde ise, Filistinlilerin otomatik silah atışlarından korunmaya çalıştıkları kaydedildi.

Silah uzmanları, görüntülerde duyulan ateş sesleri ile saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan kişilerden çıkarılan mermilerin, İsrail ordusunun envanterinde bulunan ve tanklara monte edilebilen ağır makineli tüfeklerle uyumlu olduğunu belirtti.

Videonun çekildiği bölgenin coğrafi konumunu belirleyen CNN, görüntüleri adli ses analizi uzmanı Robert Maher’e inceletti. Maher, yaklaşık 450 metre mesafeden saniyede 15-16 ateş açıldığını söyledi.

ABD ordusunda kıdemli patlayıcı madde imha ekibi üyesi olarak görev yapmış Trevor Ball ise, atış hızının İsrail ordusunun yoğun olarak kullandığı bir makineli tüfek olan "FN MAG" ile uyumlu olduğunu aktardı.

Ball, silahı kimin ateşlediğini teyit edemeyeceğini, ancak atış hızının Hamas tarafından kullanılan makineli tüfeklerle uyumlu olmadığını belirtti.

Aynı şekilde, çok sayıda görgü tanığı da ateşin, olayın gerçekleştiği noktaya yakın konumlanan İsrail tanklarından açıldığını ifade etti.

Videolardan hiçbiri yardım dağıtım alanının dışında kimin ateş açtığını kesin olarak ortaya koymasa da, CNN'in görsel ve işitsel materyallere yönelik incelemesi, yardım arayışının nasıl hızla kaotik ve ardından ölümcül bir sürece dönüştüğünü, İsrail güçlerinin sahadaki eylemlerini ve yoğun tartışmalara neden olan yeni yardım mekanizmasının yol açtığı sonuçları net bir şekilde gözler önüne serdi.

- Mermi örnekleri İsrail'i işaret ediyor

CNN, günün ilerleyen saatlerine ait video görüntülerinde, kumlara yığılmış cesetleri tespit etti.

GHF tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise, uzakta gece gökyüzünde izli mermiler patlarken, yardım alanına koşan Filistinli kalabalığın sınırlı sayıdaki gıda kolilerine ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

Görüntülerde, gün doğumunda yardım dağıtım merkezinden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki kumluk alanda Filistinlilerin hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı.

Nasır Hastanesi'nde çalışan doktorlar, saldırıda yaralanan ve ölen hastalardan alınan mermi örneklerinin fotoğraflarını CNN ile paylaştı.

Fotoğrafları inceleyen Ball, mermilerin İsrail ordusu tarafından kullanılan "FN MAG" tipi de dahil silahlar ile uyumlu olduğunu kaydetti.

- İsrail inkar etti

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), pazar günü yaptığı ilk açıklamada, birliklerinin "yardım dağıtım alanının yakınında ya da içinde bulunduğu sırada" sivillere ateş açmadığını savundu.

Ancak daha sonra açıklama yapan bir İsrail yetkilisi, askerlerin olayın yaşandığı bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan şüpheli kişilere "uyarı ateşi" açtığını kabul etti.

İsrail ordusu, CNN’in ortaya koyduğu bulgulara ilişkin yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.