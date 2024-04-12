Trafik Ekipleri tarafından Girne’de dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 625 araç sürücüsü kontrol edilDİ.

Kontrollerde 46’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19'u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1'i alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek olmak üzere toplam 97 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış, 19 araç ise trafikten men edildi.



Ayrıca, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Şubesinde görevli Motosikleti Polis Timleri de denetimlere destek verdi. Motosikletli Polis Timleri yaptıkları denetimler kapsamında, araçlarda aramalar yaptı ancak, kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadı.