Güney Kıbrıs ile Mısır arasında, Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği MEB’deki “Cronos” ve “Afrodit” doğal gaz yataklarının değerlendirilmesi konusunda önemli kararlar alındığı bildirildi.

Rum radyosuna göre Mısır Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Karim Badawi dün Güney Kıbrıs’a giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrisgtodulidis ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ortak bir görüşme yaptı. Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede “Cronos” ve “Afrodit” yataklarının değerlendirilmesine yönelik “çok önemli kararlar alındı.”

Badawi ile dün alınan kararların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 17 Şubat’ta gideceği Mısır’da Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi ile ilgili anlaşmaları imzalamalarından sonra hayata geçeceği kaydedildi.

Mısırlı Bakan Badawi, anlaşmalar ile “Rum doğal gaz yataklarının potansiyelinin ‘serbest bırakıldığını’ belirterek, Mısır’ın sahip olduğu altyapıların ve Rum doğal gaz potansiyelinin çok hızlı bir şekilde uygulamaya konulacak özel bir eylem planı çerçevesinde değerlendirileceğini” söyledi.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu dünkü kararların doğal gazın, sıvılaştırılmak ve üçüncü ülkelere ihraç edilmek üzere “Cronos” yatağından Mısır terminaline sevkini kapsadığını açıkladı.

Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmede “Afrodit” doğal gazının da Mısır’da değerlendirilmesi konusunda iş birliği memorandumu imzalanması kararı alındı. Bunun paralelinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gazlaştırma yüzer tesisi (SFRU) “Promithea”nın, Vasiliko doğal gaz terminali hazır olana kadar lisanslandırılmak ve kullanılmak üzere Mısır’da demirlemesi ihtimali de incelendi.

Cyprus Times, Hristodulidis’in, Badawi ile görüşmesinin ardından “X” hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Devlet Başkanı El Sisi’nin daveti üzerine, “Cronos” ve “Afrodit” yataklarının geliştirilmesiyle ilgili iki önemli anlaşmanın imza törenine katılmak üzere 17 Şubat’ta Kahire’ye gideceğini söyledi. Hristodulidis imzalanacak anlaşmaları “bölgedeki kalkınmanın ileri götürülmesi yönünde yeni bir adım” olarak niteledi.

Fileleftheros, Kahire’de imzalanacak anlaşmaların Güney Kıbrıs ve Mısır’ın ENI ve Chevron petrol devleti ile iş birliğini öngördüğü bilgisine yer verdi.

Haravgi’nin internet versiyonu “Diyalogos”a göre “Cronos” yatağı konusunda Kahire’de imzalanacak anlaşmanın “Host Government Agreement” olarak tanımlandığını belirten Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, doğal gaz yatağını yöneten şirket ve doğal gazı kabul edecek ülke arasında imzalanacak anlaşmanın yatağın ticarileştirme şartlarını da içerdiğini belirtti. Papanastasiu Güney Kıbrıs’ın söz konusu anlaşmaya doğal gazı Mısır’a gönderen ülke” sıfatıyla imza atacağını kaydetti.

Mısır’ın, “Promithea” SFRU gemisini kullanmaya talip olduğunu açıklayan Papanastasiu “Şu anda yüzer tesisin hazırlık aşamasındayız. Bugün Mısır Promithea’nın lisanslandırılmasını ve biz ihtiyaç duyana kadar kullanmayı üstlenmeye talip oldu.” dedi.

Papanastasiu’ya Kahire’de imzalanacak anlaşmaların içeriği de soruldu. “Cronos” ile ilgili anlaşmanın, doğal gazın sıvılaştırılmasını, konsorsiyum ya da gönderici ülke arzu ederse, yerel piyasaya da gönderilebilmesini öngördüğünü anlattı. Papanastasiu “Cronos’un bütün doğal gazı, bizim istediğimiz gibi, sıvılaştırılmaya ve ihracata gidecek.” dedi.

“Afrodit” yatağı için ise doğal gazın nereye gideceğinin tartışılmakta olduğunu söyleyen Papanastasiu “Gazın yerel piyasaya mı verileceğini yoksa ihraç mı edileceğini söylemek için henüz erken.” ifadesini kullandı.

Mısır Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Badawi ise Güney Kıbrıs ile ülkesi arasındaki iş birliği ve ortaklık ilişkisinin, 8 Ocak’ta Kahire’de gerçekleştirilen üçlü zirve toplantısının güçlü bir devamı olduğunu söyledi.

“Cronos ile ilgili anlaşmanın, yakın gelecekte Cronos’un potansiyelini serbest bırakma konusundaki nihai yatırım kararlarını almalarına yardımcı olacağını” söyleyen Badawi, Mısır’da Afrodit yatağı için de, yatağın potansiyelinin serbest bırakılmasına yardımcı olmak üzere bir iş birliği memorandumu imzalamak için çalıştıklarını anlattı.