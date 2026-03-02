Rum Yönetimi, bugün Ağrotur’daki İngiliz üslerine doğru ilerleyen iki insansız hava aracının (İHA) engellenmesinin ardından tam operasyonel hazırlık durumuna geçti. Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Kıbrıs’ın hedef olmadığını vurguladı.

Letymbiotis, “Gerekli tüm önlemler alınmıştır. Tüm yetkili birimler arasında tam operasyonel hazırlık ve koordinasyon vardır” dedi.

Öğle saatlerinden kısa süre önce iki İHA’nın RAF Ağrotur’daki İngiliz üslerine doğru ilerlediğinin tespit edildiğini ve ilgili tüm güvenlik protokollerinin derhal devreye sokulduğunu belirtti.

Sözcü, doğrulanmamış haber ve spekülasyonların kamuoyunda gereksiz endişeye yol açabileceğini belirterek, halkın yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi gerektiğini söyledi.

AĞROTUR VE BÖLGEDEKİ ÖNLEMLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Gece yarısından kısa süre sonra RAF Ağrotur pistine küçük bir İHA’nın isabet ettiği, olayda sınırlı maddi hasar oluştuğu ancak yaralanan olmadığı açıklandı. Patlama çevre bölgelerde de duyuldu. Üs yönetimi personelden evlerinde kalmalarını ve pencerelerden uzak durmalarını istedi.

Sivil savunma ve polis ekipleri harekete geçirilirken, bazı yollar geçici olarak kapatıldı. İngiliz üs yetkilileri, İHA’nın küçük ve alçak irtifada uçtuğunu, bu nedenle tespit ve müdahalenin zorlaştığını belirtti.

Bugün öğleden sonra iki ek İHA’nın tespit edilmesinin ardından, önleyici tedbir kapsamında Ağrotur köyünde tahliye süreci başlatıldı. Letymbiotis, bu kararın İngiliz üs komutanlığının zorunlu olmayan personeli tahliye etme adımının ardından alındığını söyledi.

“Kıbrıs hedef değildir. Hedef İngiliz üsleridir” diyen Letymbiotis, alınan önlemlerin panik değil hazırlık göstergesi olduğunu vurguladı.

Ağrotur sakinleri geçici olarak Limasol’daki otel ve toplum merkezlerine yerleştirildi. Tahliyelerin gönüllü ve önleyici olduğu, sivil yerleşim alanlarına yönelik doğrudan bir tehdit tespit edilmediği ifade edildi.

Baf Havalimanı’nda da güvenlik nedeniyle kısa süreli önlemler alındı. Letymbiotis, Kıbrıs hava sahasının şu anda normal şekilde açık olduğunu söyledi.

"İHA'LAR MUHTEMELEN LÜBNAN'DAN DÜŞÜK İRTİFADA GÖNDERİLDİ"

İHA’ların kaynağına ilişkin bilgilerin değerlendirildiğini belirten Sözcü, Kıbrıs’a balistik füze atıldığı yönündeki iddiaları doğrulamadı. “Doğrulanan bilgi iki insansız hava aracına ilişkindir” dedi.

Güvenlik kaynakları, İHA’ların muhtemelen Lübnan’dan düşük irtifada gönderildiğini ve bu nedenle radar sistemlerinden kaçabildiğini belirtti.

"YUNANİSTAN'DAN DESTEK GELİYOR"

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Yunanistan Başbakanı ile görüştüğü ve ilave önleyici askeri destek konusunda mutabakata varıldığı açıklandı. Bu kapsamda Yunanistan’ın iki fırkateyn ve Kentauros anti-drone sistemi taşıyan unsurları Kıbrıs’a göndereceği, ayrıca iki F-16 savaş uçağının da konuşlandırılacağı bildirildi.

"FRANSA İLE DE TEMAS HALİNDEYİZ"

Letymbiotis ayrıca Fransa ile de temas halinde olunduğunu, benzer nitelikte destek beklendiğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi’nin toplandığını belirten Sözcü, sivil savunma, polis ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun yüksek alarm durumunda olduğunu ifade etti.

Letymbiotis, gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini ve halkın güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurguladı.